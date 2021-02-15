بقيمة 3500 يوان.. "التعليم العالي" تعلن منحًا للدكتوراه مقدمة من الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للحصول على درجة الدكتوراه.

وأشار التقرير، حسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 28 فبراير الجاري، في العديد من التخصصات العلمية، وهي: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبراني، علوم الهندسة البحرية، الميكانيكيا، الكهرباء، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعي، دراسة اللغة الصينية وآدابها).

وأضافت "التعليم العالي"، في بيانها، أن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ويشترط في المتقدمين ألا تزيد سن المتقدم على 33 سنة في 1/9/2021، وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام في 1/9/2021.

وتابعت الوزارة: ولمزيد من المعلومات واستيفاء استمارة التقديم الإلكتروني يمكن الرجوع للموقع الآتي:

https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login

وأوضح التقرير التزام الجانب الصيني بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3500 يوان قابلة للزيادة، وإعفاء كل طالب من: رسوم التسجيل، والقيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، بالإضافة إلى دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة، وتقديم العلاج الطبي بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج.

أما الجانب المصري ممثلاً في الإدارة العامة للبعثات بالوزارة فسوف يتحمل، طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقَّع بين الجانبين، استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني؛ لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين.

يُذكر أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.