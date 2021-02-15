فرنسا تطلق تدابير لحلّ جمعيّةٍ "يمينيّة متطرّفة" بعد إعتداءاتها على مهاجرين ولاجئين

اسماعيل عبد الحي - قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان إن إجراءات حل جمعية "جيل الهوية" (Génération identitaire)، التي توصف بـ"اليمينية المتطرفة"، قد بدأت و"أمامها 10 أيام للرد" على وزارته.

جاء ذلك في تغريدة له أمس السبت، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد أن صرح يوم 26 جانفي الماضي بإمكانية حل الجمعية إثر إعتداء نسب لعناصرها على مهاجرين ولاجئين في منطقة جبال البرانس (البيرينيه) في جنوب فرنسا، وتلاه فتح تحقيق في القضية بشبهة "الإستفزاز لبث الكراهية العرقية".

كليمون مارتان، المتحدث بإسم "جيل الهوية" قال إنه لم يتفاجأ بقرار وزير الداخلية لأنه يعلم أن الجمعية تحت المراقبة الدقيقة من قبل السلطات منذ ميلادها سنة 2012، وإعتبر قرار جيرار دارمانان "غزلا" من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون لليسار الفرنسي والمهاجرين و"الإسلاميين في الأحياء" الشعبية، بخلفية إنتخابية في ظل صعود شعبية منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وسبق لوسائل الإعلام الفرنسية أن تناقلت عدة وقائع لإعتداءات نفذها أشخاص محسوبون على الأقل، على جمعية "جيل الهوية" في عدة جهات من البلاد، من بينها منطقتا جبال الألب وجبال البرانس في أقصى الجنوب لمنع المهاجرين واللاجئين من الدخول عبر الحدود وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وحكم القضاء في مدينة غرونوبل في العاشر من شهر ديسمبر الماضي بالإفراج عن إثنين ومسؤول سابق في الجمعية بعد حكم أولي عليهم بالسجن مع التنفيذ في إعتداء على مهاجرين في ربيع 2018.

المصدر: وكالة "Reuters" البريطانية (بالفرنسية)

القناة الإذاعية "France Inter" الفرنسية

مجلة "Le Point" الفرنسية

صحيفة "La Tribune" الفرنسية