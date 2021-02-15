غضب مغربي بعد سخرية قناةٍ جزائريّة من الملك محمد السادس

اسماعيل عبد الحي - تسبّب بث حلقة على قناة جزائرية في ردود فعل غاضبة داخل دولة المغرب، إعلاميا وشعبيا، بعد أن تعرض البرنامج لملك المغرب بشكل إعتبره البعض مهينا.

وكانت قناة "الشروق" الجزائرية قد أذاعت حلقة من برنامج "ويكند ستوري"، ظهر فيه ممثل يرتدي قناعا ضخما على هيئة رأس الملك المغربي محمد السادس، فيما حضر الحلقة نواب جزائريون، مثل سليمان سعداوي، التابع لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم.

وقد أدت الحلقة إلى موجة غضب من جانب المغردين المغاربة على موقع "تويتر"، حيث وصف بعضهم الحلقة بأنها "تجاوزت حدود الأدب".

وكالات