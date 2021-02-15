العراق يسجل 2798 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين، بتسجيل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 646 ألفاً و650 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 1119 حالة شفاء، وست حالات وفاة.

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي أعلن اليوم تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريع الانتشار في البلاد.

وتشهد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق ارتفاعاً، الأمر الذي دعا اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال الليلي في البلاد، وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات، وإغلاق صالات المساج والمولات، ومنع التجمعات خلال مراسم العزاء والأعراس، وفرض غرامات مالية بحق المخالفين.