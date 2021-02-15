أكثر من مليونين و400 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,400,543 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الاثنين.

وتأكدت إصابة أكثر من 108,785,960 شخصاً بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 66,547,800 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الأحد 6386 وفاة إضافية و290,730 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1156 وفاة والبرازيل (713) والمكسيك (436).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 485,337 وفاة من أصل 27,640,521 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 239,245 وفاة و9,834,513 إصابة والمكسيك مع 174,207 وفيات (1,992,794 إصابة) والهند مع 155,732 وفاة (10,916,589 إصابة) والمملكة المتحدة مع 117,166 وفاة (4,038,078 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 187 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (179) والمملكة المتحدة (173) والجمهورية التشيكية (170) وإيطاليا (155).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الاثنين، 804,135 وفاة (35,571,937 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 640,943 وفاة (20,163,894 اصابة) والولايات المتحدة وكندا 506,625 وفاة (28,465,866 إصابة).

وسجلت في آسيا 248,484 وفاة (15,669,093 إصابة) والشرق الأوسط 100,909 وفيات (5,099,411 إصابة) وإفريقيا 98501 وفاة (3,753,890 إصابة) وأوقيانيا 946 وفاة (31878 إصابة).



