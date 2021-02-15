الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كورونا “العنصرية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2021 2:24 مساءً

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن وباء كورونا تسبب بـ “أزمة في حقوق الإنسان” وإن “العنف القائم على التمييز وكره الأجانب والتطرف يتفاقم عبر العالم”.

مع ذلك، أضاف غوتيريش، “لا مكان للكراهية في المستقبل الذي نسعى إلى بنائه” و”الأمم المتحدة لن تحيد أبدا عن التزاماتها في مكافحة العنصرية والتمييز”.

جاء ذلك في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قبل ساعات بعد أن ألح في الفترة الأخيرة على ضرورة الاهتمام بوصول عادل للقاحات المضادة لوباء كورونا إلى فقراء العالم، لأن أي إخلال بذلك سيبقي الفيروس منتشرا والوباء متفشيا وسيشكل خطرا على كل شعوب الأرض.

وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت تزداد فيه التحذيرات من أن “قومية اللقاح” تتحرك بأقصى سرعة، ما يترك الفقراء في جميع أنحاء العالم يراقبون الاستعدادات للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في بعض الدول الغنية، ويتساءلون عما إذا كانوا سيتلقون التطعيم ومتى، خلصت دراسة نشرها موقع “بيزنس إنسايدر” الأميركي إلى أن شخصاً واحداً من كل 10 أشخاص سيحصل على اللقاح في حوالي 70 دولة، مؤكدة أن الدول الغنية قد “احتكرت” اللقاحات مسبقاً.