العراق.. تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الإثنين، تسجيل أولى الإصابات في البلاد، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي إن “مختبرات الصحة العامة في وزارة الصحة، سجلت ظهور إصابات بالسلالة الجديدة المتحولة لفيروس كورونا سريعة الانتشار”.

وأكد الوزير أن “السلالة الجديدة يمكن أن تصيب الأطفال”، فيما لم يحدد عدد هذه الإصابات ولا أماكن انتشارها.

وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة، لغرض السيطرة على الوباء الجديد.

كما دعا قوات الأمن العراقية إلى مساندة وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي الفيروس.

وحتى مساء، الأحد، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 643 ألفا و852 إصابة، بينها 13 ألفا و179 حالة وفاة، و607 آلاف و 59 حالة شفاء، وفق إحصائية لوزارة الصحة.

فرض إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، اليوم السبت، إعادة فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وسيبدأ فرض حظر التجوال وفقا لقرار اللجنة، من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بدءا من الثامن عشر من الشهر الحالي ولمدة أسبوعين.

وقررت اللجنة استثناء ملاكات وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.

كما منعت إقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين دينار عراقي (3750 دولار تقريبا) للمخالفين، وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.

واتخذت قرارا بأن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيا، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب، وإغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين.

ومنعت اللجنة أيضا إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 فبراير الحالي إلى إشعار آخر.