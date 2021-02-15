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اجتماع للناتو لبحث سياسة الانفاق الدفاعي والموقف في أفغانستان

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متابعات _السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

يعقد وزراء دفاع الناتو اجتماعاً عبر الاتصال المرئي يومي الأربعاء والخميس ، وهو الأول لهم منذ تولي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن منصبه الجديد.

 

ويبحث الوزراء عددا من المسائل التي تتعلق بسير عمل الحلف وسياسة الانفاق الدفاعي والموقف في أفغانستان.

 

ومن المقرر أن يوافق وزراء دفاع الحلف الأطلسي على خطة عمليات جديدة لمهمة التدريب الأطلسية في العراق ووفق التوجيه الصادر عن الناتو في أكتوبر الماضي .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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