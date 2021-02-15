بالصورة: منى زكي سفيرة إحدى كبرى شركات التجميل الباريسية

وعلّقت منى على اختيارها قائلةً: "سعدت جداً بهذا التعاون الذي يأتي متماشياً مع قناعتي بأن الجمال الحقيقي هو تكريم للجمال الداخلي والذي هو في حقيقته جوهر جمال المرأة الحقيقي و"لأنك تستحقينه" وزادت سعادتي بالتعاون مع الشركة التي تزيد منتجاتها من جمال المرأة النابع من شكلها وأناقتها النابعة من ثقتها بنفسها وقدرتها على تحقيق أحلامها بما يمنحها الفرصة لكي تكون لها بصمتها المميزة فيما تختاره".

وأكدت زكي أن كل امرأة تستحق أن تتمسك بقيمها الجمالية وتدافع عنها وتسعى دائماً لتألقها كامرأة جميلة، سواء في مظهرها أو في جوانبها الإنسانية التي تكمن في تفاعلها المجتمعي والعمل على تنميته وبث روح التفاؤل في جميع من حولها لإضفاء البهجة والجمال على حياتها وحياة أسرتها ومجتمعها.

وأضافت: "لهذا السبب أنا فخورة للغاية بتمثيل وتشجيع النساء العربيات خلال رحلتهن لتقدير أنفسهن، ليس فقط من خلال أدواري السينمائية التي أقدّمها للمشاهدين عبر الشاشة الفضية وإنما من خلال كوني "صوتاً" أنثوياً يسلط الضوء على قصص النساء الملهمات، وتحويل قصصهن الى نماذج تعبّر عن دور المرأة في إضفاء الجمال على المجتمع حتى أصبح صوتاً للنساء اللواتي لا صوت لهن".