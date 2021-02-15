وفد مصري بطرابلس لدراسة موعد إعادة فتح السفارة في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن وفدا من القاهرة وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس في إطار العمل على التحضيرات الفنية الخاصة باستئناف الوجود الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن زيارة الوفد "تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجستية الخاصة بعملية الإعداد للوجود الدبلوماسي المصري، ودراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي".

وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف جميع صور العنف والاقتتال الداخلي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.

وكانت القاهرة قد أغلقت سفارتها في العاصمة طرابلس، إثر اقتحامها من مسلحين ليبيين في يناير 2014، واختطاف أربعة من موظفيها والملحق الإداري.