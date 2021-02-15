البواردي: الإمارات قِبلة للعقول والخبراء من قادة الدفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع إن بلاده أصبحت قِبلة لقادة الدفاع بفضل دورها في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأضاف في كلمة عبر مجلة "الجندي" بمناسبة معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الخامسة عشرة، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" في دورته الـسادسة، بأن قطاع المعارض الدفاعية يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية ودعم وتطوير الصناعات الدفاعية في الدولة، كما تؤكد مشاركة الكثير من دول العالم في المعرض منذ ربع قرن، اهتمامها بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد الإمارات الأحد المقبل افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الـ15، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" في دورته الـسادسة، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح البواردي بهذه المناسبة أنه بالرغم من صعوبة التحديات (التي تفرضها جائحة كورونا)، تمكنت الإمارات من تسخير كافة الإمكانات والوسائل التكنولوجية الحديثة، وبإدارة الطاقات الوطنية بكفاءة، بالإضافة إلى تطبيقها أعلى معايير الصحة والسلامة العالميين، لضمان صحة وأمن وسلامة المجتمع، ليؤكد انطلاق معرض آيدكس والفعاليات المصاحبة له في ظل استمرار الأزمة العالمية، مرونة الدولة وثقتها بإجراءاتها وقدرتها على مواجهة الجائحة بكفاءة عالية والمحافظة على استمرارية الأعمال، كما يعكس المستوى المتقدم الذي أحرزته في شتى المجالات.

وقال إن الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة لإيجاد استراتيجية اقتصادية وطنية تقوم على المعرفة وعلى استخدام التقنيات الحديثة في سعيها للارتقاء بالصناعات المتقدمة، إلى جانب قدرتها على إقامة المعارض العالمية المتخصصة، جعل الدولة تنافس كبرى الاقتصادات العالمية.

وتابع قائلا: إن الإمارات تلعب دوراً قيادياً عالمياً في جعل الحركة الاقتصادية تتأقلم مع ظروف وتداعيات الجائحة، كما تهدف إلى تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي وذلك من خلال ترسيخ التعاون الدولي وفق أنماط جديدة، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الجهود لمواجهة الجائحة والاستمرار بدفع عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة تحرص على الاستمرار بتطوير وتنمية المعرض بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والعالمي للأنظمة والمعدات العسكرية الدفاعية، وذلك في إطار اهتمامها بتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية متقدمة، ومع اهتمامها باستشراف المستقبل، فقد عزز كل ذلك من المكانة الاقتصادية العالمية المرموقة للدولة، وساهم بتقدمها وريادتها في العديد من المجالات.

وأكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع أن المكانة المرموقة التي حققتها دولة الإمارات اليوم على مستوى العالم، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في دعم قطاع الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً جعل منها قِبلة للعقول والاختصاصيين والخبراء من قادة الدفاع والعسكريين، حيث يساهم قطاع المعارض الدفاعية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية ودعم وتطوير الصناعات الدفاعية في الدولة، كما تؤكد مشاركة الكثير من دول العالم في المعرض منذ ربع قرن، اهتمامها بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.