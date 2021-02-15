"المنفي" في جنوب ليبيا.. مناقشة تشكيل الحكومة وحلحلة الأزمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الاثنين، مع أعضاء بمجلس النواب، احتياجات الجنوب وسبل حلحلة الأزمات التي يئن منها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المنفي التقى بمدينة طبرق شرقي ليبيا، وفدًا من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني للرئيس أحميدا حومة، لمتابعة كل الملفات المتعلقة بالمناطق الجنوبية.



حلحلة الأزمات

وبحسب بيان "الرئاسي"، فإن اللقاء ناقش سبل حلحلة الأزمات التي يعاني منها الجنوب الليبي، وتشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المناطة بها، وسبل نجاحها.

منح الثقة



والتقى المنفي، في مدينة القبة، شرقي ليبيا، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مساء الأحد، في مدينة القبة (شرق)، لبحث مستجدات الوضع وعدة ملفات هامة، بينها منح الثقة للحكومة القادمة.

كما التقى الأحد العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب ولجنة الحوار، إضافة إلى عمداء بلديات الجبل الأخضر والبيضاء وشحات ووردامة والساحل وعمر المختار، لمناقشة وجهات النظر حول المرحلة القادمة.

مواصلة المشاورات

تأتي لقاءات المنفي، في وقت يعقد فيه مجلس النواب جلسة تشاورية في مدينة طبرق شرقي ليبيا، لبحث إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، واصل عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الانتقالية العمل على تشكيل حكومته، مؤكدا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه بدأ فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها.

وقال الدبيبة إن "اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، فإن أمام دبيبة 21 يوما بداية من 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب الليبي من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.