مسلحون يقتلون 16 في هجوم بشرق الكونجو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الجيش في الكونجو الديمقراطية وجماعة حقوقية اليوم الاثنين إن مسلحين يشتبه أنهم إسلاميون قتلوا ثلاثة جنود و13 مدنيا وأحرقوا كنيسة في هجوم على قرية بإقليم إيتوري في شمال شرق البلاد.

وقال كريستوف مونيانديرو منسق جماعة (تجمع احترام حقوق الإنسان) إن المهاجمين أطلقوا النار عند دخولهم صباح أمس الأحد قرية نداليا الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة بونيا.

وقال مونيانديرو إن المعاينة المبدئية أظهرت مقتل 13 مدنيا. وأضاف أن المهاجمين أحرقوا أيضا كنيسة كاثوليكية.

وقال جوليس نجونجو تشيكودي المتحدث باسم الجيش "قواتنا الآن في القرية بعد هذا الهجوم الذي أزهق أرواح مدنيين" مضيفا أن ثلاثة جنود وأربعة مهاجمين قتلوا أثناء صد الهجوم.

ولم تتضح هوية المسؤولين عن الهجوم لكن تشيكودي ألقى باللوم على القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينات.

وقتلت الجماعة نحو 850 شخصا العام الماضي بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وهناك أكثر من 100 جماعة مسلحة مختلفة في المنطقة الحدودية الشرقية للكونجو المتاخمة لأوغندا ورواندا وبوروندي.