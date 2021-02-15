اشتية يطالب بتدخل دولي وأمريكي لمنع مخطط استيطاني إسرائيلي يهدد بتقويض حل الدولتين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لمنع مخطط استيطاني إسرائيلي "من شأنه أن يقوض حل الدولتين".

وأدان اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله "محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)، التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة معالي ادوميم وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".

واتهم اشتية المستوطنين الإسرائيليين "بتصعيد إرهابهم بحق الفلسطينيين بعد وفاة فلسطينيين اثنين في حوادث دهس، إضافة إلى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم".

وقال إنه سيتم "رفع كافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية".

وحذر اشتية من أن "الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، ما يتطلب من المواطنين الفلسطينيين الحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان دائما".

وأكد بهذا الخصوص، أنه سيتم إدراج الصندوق القومي اليهودي "كأحد أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية ليتم مقاضاته هناك".

وأشار إلى أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم اعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستوطنات وهذا غير قانوني وغير شرعي.

من جهة أخرى ، أعلن اشتية تجديد الإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من بعد غد الأربعاء، نظرا لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن "مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو إلى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات".

وذكر أن تأخيرا قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة لفيروس كورونا إلى فلسطين إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلام كميات اللقاح متعددة المصادر، بحيث سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية سجلت نحو 190 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 2128 حالة وفاة.