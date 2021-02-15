شكرا لقرائتكم السودان.. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بأحداث الفاشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر والي ولاية شمال دارفور في السودان، محمد حسن عربي، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها الفاشر، وأسفرت عن حرق ونهب عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية، وفق ما أفادت وكالة أنباء السودان.

في التفاصيل، نص القرار على أن تختص اللجنة بالتقصي حول أسباب التخريب التي حدثت بحاضرة الولاية مؤخرا وكيف تعاملت معها أجهزة حكومة الولاية المدنية والعسكرية، وحدد القرار مدة ثلاثة أسابيع للجنة للفراغ من أعمالها ورفع تقريرها للوالي.

كما وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات الأخرى المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأصدر والي شمال دارفور قرارا آخر قضى بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن أعمال التخريب التي شهدتها حاضرة الولاية وبعض المحليات مؤخرا.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في حصر الخسائر التي أحدثتها أعمال التخريب التي طالت المرافق والمؤسسات الحكومية، الاثنين الماضي، نتيجة لعمليات الحرق والنهب التي لحقت بمبانٍ محلية في الفاشر والنيابة وديوان الضرائب وديوان شؤون الخدمة، وفوض القرار اللجنة للاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها ورفع تقريرها فورا للوالي.