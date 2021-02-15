شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يخترق مستوى 1300 دولار للمرة الأولى منذ 2015 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار البلاتين فوق 1300 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات بدعم الرهانات على أن التعافي في الطلب الصناعي وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة المتوقع أن تقلص المعروض من المعدن.

وواصلت أسعار البلاتين الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، الارتفاع إلى أعلى مستوى منذ مطلع 2015.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون «لعبة الانتعاش الاقتصادي، التي تشمل تعافيا في الطلب على الحلي الصينية في 2021، في ظل مخاوف من أن تظل إمدادات (جمهورية) جنوب أفريقيا عرضة للتأثر بكوفيد-19» تقود الأسعار.

أما الذهب فقد تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «وضع الذهب كملاذ آمن لا يحمل نفس القدر من البريق كما كان يوما، بينما يحدونا الكثير من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي».

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.48 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2385.30 دولار.

(رويترز)