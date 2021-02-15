«أبوظبي كابيتال جروب» تعتزم التوسع لإدارة 12 فندقاً حول العالم

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إتش مارك هوستس»، ذراع الضيافة لشركة «أبوظبي كابيتال جروب»، عن إتمام إجراءات تغيير اسمها ليصبح «ستوري للضيافة». وستعمل «ستوري للضيافة» كعلامة تجارية شاملة تقدم مجموعة متكاملة من الخيارات للمقيمين والزوار عبر علامتين تجاريتين فندقيتين مختلفتين، هما: «فنادق ومنتجعات ستوري» من فئة الـ5 نجوم، و«فنادق كيو» من فئة الـ4 نجوم. ويهدف المسمّى الجديد للعلامة إلى تقديم خدمات ضيافة ملهمة وخارجة عن المألوف تتيح للضيوف النظر إلى رحلاتهم من منظور جديد وخوض التجارب بطريقة مختلفة، كلّ ذلك بفضل الخدمة الاستثنائية والأجواء المحفزة والمساحات الحديثة والمتطورة التي تتيحها العلامة.

وقال كلاوديو كاباتشيولي، الرئيس التنفيذي لشركة «ستوري للضيافة»: «يسرّنا الإعلان عن إطلاق علامة ستوري للضيافة التي تتيح عالماً من الإلهام للمسافرين الميسورين. وفي ستوري للضيافة، نرى أن تكافؤ العروض غير كافٍ، وبالتالي، نسعى لخلق تجارب ضيافة قائمة على التقدم والإلهام وتتحدى القواعد. كذلك، نسعى لإثراء تجارب سفر ضيوفنا وجعلها ذات مغزى كي لا يستمدّوا إلهامهم من الوجهة فحسب، بل من إقامتهم في فنادقنا أيضاً».

وتدير ستوري للضيافة حالياً 555 غرفة موزعة على خمسة فنادق في دبي، والرباط، وبودجوريتشا، وسيشل. كما تعتزم الشركة إنشاء وإدارة فنادق جديدة في العواصم الرئيسية والوجهات السياحية، وتخطّط لتشغيل أربعة فنادق إضافية خلال الأشهر الـ24 المقبلة. وبحلول عام 2025، تطمح ستوري للضيافة إلى إدارة 12 فندقاً في جميع أنحاء العالم.

وأضاف كاباتشيولي: «في كل من فنادق ومنتجعات ستوري وفنادق كيو، نقدر التصاميم المعمارية الجريئة، والفن الفريد، والمأكولات اللذيذة كطريقة لتقريب الضيوف من بعضهم بعضاً، وجعلهم يستمتعون بملذّات الحياة من حولهم. كذلك، نسعى من خلال مبادئنا التشغيلية الفريدة، إلى إلهام الضيوف ليستمدّوا الشغف والأحلام الجديدة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه سوى عن طريق خلق تجارب خارجة عن المألوف. كلّ ما نريده هو أن نفاجئ الضيوف بهذه التجارب ونجعلهم يفكرون بطرق جديدة ترافقهم إلى ما بعد الإقامة لدينا».

بدأ الإطلاق التجريبي للعلامة الجديدة مع افتتاح «فندق ستوري- الرباط» في سبتمبر/ أيلول 2020، و«فندق كيو- بودجوريتشا» في يناير/ كانون الثاني 2021، و«فندق ستوري- سيشل» في فبراير/ شباط 2021. وفي سيشيل، توسعت علامة «ستوري للضيافة» بشكل أكبر مع إضافة «منتجع فيشرمانز كوف»، وهو أول فندق يعكس جذور قطاع الضيافة في الأرخبيل وسيعاد فتح أبوابه في مارس/ آذار 2021.

تضمّ المجموعة الحالية لـ«ستوري للضيافة» خمسة فنادق ومنتجعات، مع التخطيط لإضافة أربعة فنادق في غضون الأشهر الـ24 المقبلة. وقد تم تصميم كل من هذه الفنادق بطريقة تولّد الإلهام لدى الضيوف حتى بعد مغادرتهم.

وخلال هذه الفترة ستتوسع الشركة بشكل أكبر في أبوظبي، والبحرين، ومكة المكرمة، والمغرب. وبحلول عام 2025، تخطط ستوري للضيافة لإدارة 12 فندقاً في جميع أنحاء العالم.