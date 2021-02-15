شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُفعل اتفاقية التعاون مع نظيره العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ اتحاد الإمارات لكرة القدم تفعيل اتفاقية التعاون مع نظيره الاتحاد العراقي من خلال الاستعانة بالكوادر التدريبية الإماراتية في عملية تدريب وتطوير مدربي أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية العراقية وإعداد المناهج التدريبية لاعتمادها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنيل استقلالية التعليم الذاتي.

وسيقوم عبدالله حسن مدير التدريب في اتحاد الإمارات لكرة القدم بوضع المناهج الخاصة بالدورات والورش التدريبية الخاصة بالكوادر الفنية العراقية وغيرها من خلال سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الإدارة الفنية بالاتحاد العراقي.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم حرص الاتحاد على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الاتحادات بشكل عملي من خلال تبادل الخبرات والزيارات، مشيراً إلى أن استعانة الاتحاد العراقي بالمحاضر الوطني عبدالله حسن «خطوة إيجابية نظراً لما يتمتع فيه من خبرات في مجال التعليم، إضافة إلى عضويته في اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي».

وأشار الأمين العام أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة فعاليات مختلفة بين الاتحادين، منها لعب مباريات ودية بين منتخبات المراحل العمرية وعقد ورش تدريبية وغيرها.