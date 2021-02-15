“مراكش.. محاكمة “مقدم” بتهمة “تزوير رخص التنقل الاستثنائية

جدة - عبدالحي حسين - تشهد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة رجل سلطة برتبة “مقدم” بشتبه في تورطه في تزوير رخص التنقل الاستثنائية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشتبه فيه، وهو عون سلطة برتبة “مقدم” يعمل بالجماعة الترابية سعادة بمراكش، تهم تزوير شواهد إدارية تصدرها الإدارة العامة، وقررت متابعته في حالة اعتقال.

وكانت عناصر الدرك الملكي بمراكش، قد أوقفت الجمعة 29 يناير الماضي ، عون سلطة بقيادة سعادة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق في تزوير رخص التنقل الاستثنائية مقابل مبالغ مالية.

وكانت المحكمةالابتدائية بمراكش قد قررت تأجيل الجلسة الماضية التي إنعقدت 01 فبراير الجاري بناء على طلب دفاع المشتبه قصد الإطلاع على الملف.