البريميرليغ.. تشلسي يستضيف نيوكاسل في قمة الدوري الإنجليزي

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي على ملعبه “ستامفورد بريدج” نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي بقيادة مدربه الألماني، توماس توخيل، إلى تقديم مستوى جيد، ويأمل في خطف النقاط الثلاث في هذا اللقاء، من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب.

ومن جهته، يطمح فريق نيوكاسل، الذي يمر بظروف صعبة، خلال الفترة الحالية، بالخروج بنتجية إيجابية، وتحقيق المفاجأة بإسقاط تشيلسي داخل ملعبه.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.