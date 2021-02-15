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البريميرليغ.. تشلسي يستضيف نيوكاسل في قمة الدوري الإنجليزي

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق الإنجليزي على ملعبه “ستامفورد بريدج” نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الممتاز.

ويسعى تشيلسي بقيادة مدربه الألماني، توماس توخيل، إلى تقديم مستوى جيد، ويأمل في خطف النقاط الثلاث في هذا اللقاء، من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب.

ومن جهته، يطمح فريق نيوكاسل، الذي يمر بظروف صعبة، خلال الفترة الحالية، بالخروج بنتجية إيجابية، وتحقيق المفاجأة بإسقاط تشيلسي داخل ملعبه.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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