العالم يشهد أكبر هجمة إلكترونية في تاريخه.. اختراق أزيد من 3 ملايير بريد إلكتروني

جدة - عبدالحي حسين - تمكن قراصنة الويب من تسريب ملايير من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور الخاصة بها، حيث تم نشرها على منتدى قرصنة شهير، وفقا لما نقلته وسائل إعلام غربية.

وأشارت تقارير أمريكية، إلى أن هذه العملية التي قد تكون الأضخم في التاريخ على الإطلاق قد همت قاعدة بيانات تضم أكثر من 3.2 مليار بريد إلكتروني، حيث يعمل القراصنة على محاولة بيع البيانات المسروقة في شبكة “الويب المظلم”.

وأضافت المصادر ذاتها إلى أن هذا التسريب جاء بعد هجمات استهدفت عمالقة الويب، حيث تم تجميع كمية هامة من البيانات أثناء اختراق لموقع LinkedIn وتسريب بيانات اعتماد 117 مليون حساب فيه، وشملت العملية شركة Netflix، كما دمجت هذه البيانات مع أخرى جرى تسريبها في وقت سابق، واستهدفت خدمات Gmail، وHotmail، وغيرها.

وتستخدم البيانات المسروقة عادة في الدخول إلى الحسابات المرتبطة بها في مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها.