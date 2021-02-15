الإمارات تعين آل خاجة أول سفير لها في إسرائيل

جدة - عبدالحي حسين - بعد 6 أشهر من توقيعها اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، كشفت الإمارات، أمس الأحد، اسم أول سفير لها لدى تل أبيب.

وأدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، بصفته أول سفير للإمارات في إسرائيل.

وأفاد مصد رسمي أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعرب عن تمنياته للسفير آل خاجة بـ”التوفيق في مهمته، والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون” بين الإمارات، وإسرائيل “بما يحفظ للبلدين، والشعبين مصالحهما المشتركة، ويعزز ثقافة السلام، والتعايش، والتسامح بين شعبيهما، وشعوب المنطقة”.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت، في 24 يناير الماضي ،عن اعتماد مجلس الوزراء عددا من القرارات، من بينها المصادقة على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب، في إسرائيل.

يذكر أن الإمارات، وإسرائيل اتفقتا، في 13 غشت الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بوساطة أمريكية.