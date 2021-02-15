الحاج يونس يتسلم دكتوراه فخرية تكريما له

جدة - عبدالحي حسين - منحت الأكاديمية الدولية للسلام الفنان، الحاج بونس، شهادة دكتوراه فخرية، تقديرا لعطائه الفني، ومجهوده لتطوير الأغنية المغربية.

وتسلم الحاج يونس، نهاية الأسبوع الماضي، شهادة تكريمه، وقال حولها: “حدث تاريخي مهم في مساري الفني، تسلمت في بيتي شهادة الدكتورة الفخرية من الأكاديمية الدولية للسلام.”

وقالت الأكاديمية إن تكريم الحاج يونس هو تتويج لـ”سلطان العود الحاج يونس بشهادة الدكتوراه الفخرية بدرجة دبلوماسي، وذلك لتاريخه الفني، والأكاديمي، والإبداعي الطويل، والزاخر، حيث جاب به العديد من البلدان، التي فاق عددها 47 بلدا من جنوب شرق آسيا، حيث الصين، والفيتنام، والكومبودج إلى المشرق العربي، وأوربا، وأمريكا”.

يذكر أن الأكاديمية الدولية للسلام شرعت، منذ مدة، في تكريم فنانين من جيل الرواد، اعترافا بماساراتهم، التي امتد إلى عقود، منهم عبد الهادي بلخياط، وعبد الرؤوف، وعمر السيد.