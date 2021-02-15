نائب يطلق تحذيرات بشأن تخصيصات صندوق اعمار المناطق المحررة

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، ان "فكرة انشاء صندوق لاعمار المناطق المحررة كانت الغاية منه وضع الية واضحة لاعمار تلك المناطق التي تضررت من اجتياح زمر داعش الارهابية لها، لكن للاسف الشديد فان هذا الصندوق تم استغلاله لغايات بعيدة كل البعد عن الهدف الإنساني والخدمي منه"، مبينا ان "الصندوق أصبح باب من أبواب الفساد ناهيك عن حالات التلكؤ الحاصلة في العديد من المشاريع المناط استكمالها من خلال الصندوق لأسباب مختلفة".



واضاف التميمي، ان "ما تاشر لدينا ايضا هو وجود نوايا لاستغلال الصندوق من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب انتخابية من خلال تخصيص المبالغ المخصصة للصندوق في إنشاء بعض المشاريع الشكلية في مناطق تهم تلك الأطراف على حساب باقي ابناء الشعب العراقي"، مشددا على "ضرورة إنهاء تلك الفوضى واعتماد مبدأ أهل مكة أعرف بشعابها وتحويل مبالغ المشاريع الى الادارات المحلية في المحافظات لاستكمال تلك المشاريع بعيدا عن سطوة الأحزاب والفاسدين بما يحقق الخدمة الفعلية للمواطن".