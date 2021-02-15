انت الان تتابع خبر بالفيديو الصحة تقرر تشديد الاجراءات المتبعة لمواجهة مخاطر كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الصحة جملة اجراءات لمواجهة التزايد الحاصل في اعداد الاصابات بفيروس كورونا محذرة من استمرار التهاون في الالتزام بها فيما يطالب مواطنون بضرورة عدم الاضرار بارزاق المواطنين من خلال تلك الاجراءات.من جديد تلجأ الجهات الحكومية الى تشديد اجراءاتها ومن ضمنها اعادة العمل بالحظر الشامل والجزئي فضلا عن فرض غرامات على غير المرتدين للكمامات واغلاق الاماكن العامة، وهي اجراءات جاءت عقب التزايد الملحوظ في اعداد الاصابات بفيروس كورونا، وتكون قابلة للتشديد تبعاً لتطورات الموقف الوبائي.

في الشارع تبدو الحيرة واضحة على المواطنين الذين بعضهم لا يزال مؤمنا بحقيقة وجود الفيروس واخرون يجدون في الالتزام باجراءات السلامة خلاصاً من خطر الوباء، فيما يجمع الرأي الشعبي على ضرورة عدم الاضرار بالمواطنين من خلال تلك الاجراءات خاصة ان اغلبهم يحتاجون للعمل لكسب قوتهم.



وتحذر وزارة الصحة من استمرار التهاون بالاجراءات الوقائية الذي سيؤدي الى تفاقم الموقف وتزايد نسبة خطورته، الى الحد الذي يؤثر سلبا بالوضع الصحي العام في البلاد.