انت الان تتابع خبر المعهد القضائي يحدد موعداً جديداً للامتحان الشفهي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدد المعهد القضائي يوم الخميس المقبل الموافق الثامن عشر من شهر شباط الحالي موعدا جديدا لاجراء الاختبار الخاص بالمرحلة الثانية (الامتحان الشفهي) للسيدات والسادة بدلا من الموعد السابق الذي كان من المقرر يوم العشرين من الشهر نفسه.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "يوم الخميس القادم الموافق 18/2/2021 سيكون موعدا لاجراء الاختبار الخاص بالمرحلة الثانية (الامتحان الشفهي ) للسيدات والسادة وعند الساعة الثامنة صباحا في مقر مجلس القضاء الاعلى ممن اجتازوا اختبار المرحلة الاولى(الامتحان التحريري) ،وذلك التزاما بتوجيهات مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن تطبيق حظر التجوال التام في العاصمة بغداد والمحافظات لايام الجمعة والسبت والاحد".
وأضاف المركز الاعلامي أن "الاعتراضات على نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة 43 لسنة 2020 – 2021 (الامتحان التحريري) وبعد اتخاذ كافة الاجراءات فكانت جميع النتائج (مطابقة)".