انت الان تتابع خبر المعهد القضائي يحدد موعداً جديداً للامتحان الشفهي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حدد المعهد القضائي يوم الخميس المقبل الموافق الثامن عشر من شهر شباط الحالي موعدا جديدا لاجراء الاختبار الخاص بالمرحلة ‏الثانية (الامتحان الشفهي) للسيدات والسادة بدلا من الموعد السابق الذي كان من المقرر يوم العشرين من الشهر نفسه‎.‎

