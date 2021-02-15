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المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "وفقاً لمعلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخبأة في حاويتين حجم 40 قدم لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات".

واضافت "تم ضبط الحاويتين داخل الحرم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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