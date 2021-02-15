المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية

وذكرت الهيئة في بيان أنه "وفقاً لمعلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخبأة في حاويتين حجم 40 قدم لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات". واضافت "تم ضبط الحاويتين داخل الحرم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

محمد يوسف

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