مصرع 16 شخصا إثر انقلاب شاحنة فى الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

لقى 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة بالقرب من قرية كينجاون التابعة لولاية "ماهاراشترا" الهندية، وذكرت شرطة الولاية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن معظم القتلى كانوا من العمال المحليين، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.



وفى وقت سابق قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ انتشلوا أمس الأحد، تسع جثث أخرى من موقع شهد انهيار كتلة جليدية في جبال الهيمالايا بشمال الهند، وذلك بعد أسبوع من وقوع الكارثة. وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 50 فيما لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين.

ودفع انهيار الكتلة الجليدية الضخمة بالصخور والحطام في وادي نهر دوليجانجا بولاية أوتار كاند وأدى لفيضان مياه النهر مما أسفر عن تدمير عدد من السدود والجسور. ويستخدم عمال الإنقاذ آلات حفر ثقيلة في سباقهم مع الزمن لإخراج عشرات من عمال بناء السدود المحاصرين في نفق تحت الأرض. وقال سواتي بهادوريا كبير المسؤولين الحكوميين في المنطقة لرويترز "لم نفقد كل الأمل بعد. نأمل في العثور على المزيد من الناجين".

وقالت السلطات إن 154 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين. وحذر الخبراء من احتمال وجود كميات هائلة من الصخور والحطام والجليد والمياه، مما يجعل جهود الإنقاذ محفوفة بالمخاطر. وولاية أوتار كاند معرضة لأخطار السيول والانهيارات الأرضية. وأثارت هذه الكارثة دعوات من قبل جماعات بيئية لمراجعة مشروعات الطاقة في المناطق الجبلية.