شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب " يحدد 3 جهات لها الحق فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة سرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة اللائحة الداخلية لمشروع قانون مجلس الشيوخ ، على المواد المنظمة لعقد الجلسات السرية ،

وأقر المجلس الغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة سرية ، ووافق فقط على إعطاء الحق فقط لرئيس الجمهورية أو بناء على طلب رئيسه، أوعشرين من أعضائه على الأقل .

وشهدت المادة 164 التى تنظم الدعوة لعقد جلسة سرية لمجلس الشيوخ جدلا حيث تقدم النائب أحمد الالفى ، باقتراح بإعطاء الحق لرئيس الوزراء فى الدعوة لعقد جلسة سرية لمجلس الشيوخ والذى جاء بمشروع القانون ، فيما رأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الغاء هذا النص ، بسبب تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية والأخذ بمبدأ فصل السلطات لافتا الى أن هذه المادة منقولة من المادة 281 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وعقب النائب ايهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية ، قائلا أن هناك تباين بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ نظرا لاختلاف الاختصاصات لكل منهما لافتا الى أن رئيس الوزراء غير مسئؤل أمام مجلس الشيوخ ، فكيف يقوم بالدعوة الى عقد جلسه له عكس الأمر فى مجلس النواب حيث أن الحكومة مسؤلة أمام مجلس النواب ويتم مساءلتها ومحاسبتها

وجاءت المواد كما يلى

مادة 164

سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

مادة 165

لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه

مادة 166

إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية. وجه من الوجوه.

مادة 167

للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقعهذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا ا لقرار فى جلسة سرية