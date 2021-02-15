شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إقبال كثيف من المحامين على جولة الإعادة لانتخابات نقابتى جنوب القاهرة وحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان الانتخابية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديد، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت من قبل عن مقار انعقاد اللجان الانتخابية والتى جاءت كالآتي:

جنوب القاهرة: مقر النقابة العامة.

حلوان: اللجان من 1 إلى 9 الخاصة بالبساتين ودار السلام والمعادى بالنادى النهرى فى المعادى، اللجان من 10 إلى 16 الخاصة بحلوان والتبين و15 مايو بسرادق بفناء محكمة حلوان.