شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة لائحة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي منذ قليل، حيث من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة التشرعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، وسبق وانتهى المجلس من الموافقة على 153 مادة من مشروع قانون اللائحة البالغ عددها 292 مادة.

وأكدت اللجنة التشريعية توافق مشروع القانون مع الدستور خاصة فى المواد من 248 إلى 254 وأنه جاء متفقا مع أحكام قانون مجلس الشيوخ فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته وممارسة اختصاصاته.

وذكرت اللجنة، أنه تأكيداً للاستحقاق الدستوري جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحوري فى نظام الحكم الذي أسسه له التعديل الدستوري عام 2019.

ونوهت اللجنة، إلى تضمين كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية.