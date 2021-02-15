الرئيس الجزائري يستعدّ لحلّ البرلمان قريبًا والدعوة إلى إنتخاباتٍ تشريعيّة مبكّرة

اسماعيل عبد الحي - يستعدّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل البرلمان قريبا والدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة، حسبما أعلنه اليوم الأحد، عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر.

وقال عبد العزيز بلعيد الذي يقود حزب "جبهة المستقبل" في حديثه إلى القناة التلفزيونية الجزائرية "الشروق نيوز"، إن الرئيس تبون، حسبما ما فهمه بعد لقائه به أمس السبت، "يستعد لإصدار قرار لحل البرلمان خلال الأيام القادمة" وقرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 فيفري الجاري الموافق لـ "اليوم الوطني للشهيد".

وسبق هذا الإعلان بشأن حل البرلمان، عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب من بينها حزب عبد العزيز بلعيد وحزب "حركة البناء الوطني" الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة، وهو وزير سابق ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها عبد المجيد تبون.

وقال بن قرينة إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية "الدعوة لإنتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

صحيفة "الشروق" الجزائرية