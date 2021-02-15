الحادث الثاني في ظرف 48 ساعة .. الأمن يوقف قاصرا يشتبه بتورطه في تخريب حافلة جديدة بالدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - قالت المصالح الأمنية بولاية الأمن في الدار البيضاء، إن عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، تمكنت، أمس الأحد، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية وتعييب ناقلات ذات منفعة عامة.

وذكر بلاغ لولاية الأمن أن القاصر المشتبه فيه قد أقدم، زوال يوم الأحد، على تكسير الزجاج الواقي لحافلة جديدة للنقل العمومي بحي “درب التازي” بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتابع البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأضاف أن هذا الحادث يعتبر هو الثاني من نوعه في ظرف يومين بمدينة الدار البيضاء ، إذ سبق لمصالح الشرطة أن أوقفت قاصرا آخر يبلغ من العمر 17 سنة بعدما أقدم على إلحاق خسائر مادية بحافلة أخرى للنقل الحضري يوم أمس السبت 13 فبراير الجاري، حيث تم إخضاعه بدوره لتدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

هذا، وتعرضت أول أمس السبت، حافلة إلى التكسير على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين شارع الشجر ومنطقة الحي الصناعي بمولاي رشيد، وذلك بعد 24 ساعة فقط، من إعطاء الانطلاقة لتشغيل واستغلال حظيرة الحافلات الجديدة، من طرف المسؤولين بالبيضاء.

‎وتداول نشطاء صور ومقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حجم تخريب الذي تعرضت له الحافلة، معبرين عن استيائهم من الحادث.