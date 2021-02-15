تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية تتجاوز 73 مليار درهم

جدة - عبدالحي حسين - قال بنك المغرب إن مجموع تدخلاته بلغت خلال الفترة ما بين 4 و10 فبراير الجاري، ما مجموعه 73,2 مليار درهم، منها 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,5 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وأضاف بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه على مستوى السوق البنكية بلغ حجم التداول اليومي خلال الفترة المذكورة 4,4 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

وأبرزت المذكرة أن بنك المغرب ضخ مبلغ 24,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 10 فبراير (تاريخ الاستحقاق 11 فبراير).