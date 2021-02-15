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روسيا تسجّل 14207 إصابات جديدة بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:29 مساءً, 15 فبراير 2021 م

المناطق - وكالات

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14207 إصابات جديدة بفيروس المستجد ، و394 وفاة.
وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 4086090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 80520 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 13935 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 3607036 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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