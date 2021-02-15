شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 8 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجمات لطالبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 5 عناصر من الشرطة الأفغانية وأصيب 3 آخرون الليلة الماضية في هجومين منفصلين وقعا بإقليمي زابول وأوروزجان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن قائد شرطة زابول حكمت كوتشي، أن أربعة عناصر من الشرطة قُتلوا وأصيب اثنين آخرين، في هجوم شنته حركة طالبان المسلحة على موقعهم في الإقليم الواقع جنوبي أفغانستان، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان، وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي ذات السياق قُتل شرطي أفغاني وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية استهدفت سيارتهما في مدينة تارينكوت بإقليم أوروزجان.