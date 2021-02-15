فيديو الشيف بوراك يسقط أرضاً يتخطى المليون مشاهدة!

وقال بوراك معلقا على المقطع المصور: "في بعض الأحيان حتى في مقاطع الفيديو القصيرة التي نراها نقضي أياما من العمل، بالطبع نتعرض أيضا لحوادث بسيطة"، بحسب روسيا اليوم.

وحصد الفيديو تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نال ما يقارب من مليون و400 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة على نشره.