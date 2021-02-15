انت الان تتابع خبر سقوط سنغافورة بيد اليابان..تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 15 شباط والان مع التفاصيل

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