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سقوط سنغافورة بيد اليابان..تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 15 شباط

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بغداد - ياسين صفوان - 1794 - فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر.

1928 - سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسًا على سوريا.

1936 - أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا

1942 - سقوط سنغافورة بيد اليابان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

2012 - انتخاب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي.

2014 - رئيس الوزراء اللبناني المكلَّف تمَّام سلام يُعلن تشكيل الحكومة اللبنانيَّة الجديدة.

2-15 - اليوم العالمي لسرطان الأطفال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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