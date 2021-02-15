انت الان تتابع خبر سقوط سنغافورة بيد اليابان..تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 15 شباط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1794 - فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر.
1928 - سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسًا على سوريا.
1936 - أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا
1942 - سقوط سنغافورة بيد اليابان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
2012 - انتخاب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي.
2014 - رئيس الوزراء اللبناني المكلَّف تمَّام سلام يُعلن تشكيل الحكومة اللبنانيَّة الجديدة.
2-15 - اليوم العالمي لسرطان الأطفال.