الصحة العالمية تكشف عن 12 سلالة منذ 2019

وقال المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية، بيتر بن امباريك، في مقابلة مُطولة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "البعثة وجدت علامات على انتشار في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول، حيث كانت هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في كانون الأول".



وأُتيحت للبعثة فرصة للتحدث إلى أول مريض قال المسؤولون الصينيون إنه أصيب، وهو عامل مكتب في الأربعينيات من عمره، في 8 كانون الأول.

وأضاف اختصاصي سلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ما "يعني أن المرض أصاب ما يقدر بأكثر من 1000 شخص في ووهان" في ذلك الشهر.

