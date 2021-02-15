توقيف 10 إرهابيين وإحباط هجوم وشيك لـ"الشباب" شرقي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الأمن الصومالية إحباط هجوم إرهابي وشيك لحركة "الشباب" شرقي البلاد، فيما ألقي القبض على 10 عناصر أخرى في عملية أمنية منفصلة.

وقال التلفزيون المحلي لولاية بونتلاند، اليوم الإثنين، إن قوات الأمن ضبطت كميات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار وأوقفت 10 إرهابيين على الأقل بينهم قيادي بارز، كانوا يعملون على زرع الألغام في طرق عامة.

وبحسب التلفزيون المحلي "شملت العملية ثلاث قرى في مناطق تابعة لسلسلة جبال علمدوا الواقعة بمحافظة سناج شمالي الصومال".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية بالولاية اليوم أيضا في بيان بإحباط هجوم إرهابي غادر وشيك تخططه الشباب الإرهابية لشنه على قواعد لقوات الأمن في جبال غل غالا الواقعة بإقليم بري شرقي الصومال.

وأضاف البيان "ضبط رجال الأمن خلال إفشال الهجوم الإرهابي عتادا عسكريا ومعدات نقل أخرى من الإرهابيين، وشملت العملية ثلاث مناطق جنوبي جبال غل غالا التي تتمركز فيها الجماعة المتطرفة في أجزاء واسعة منها منذ سنوات.

وتأتي هذه العمليات في إطار مكافحة الإرهاب وكبح حركة الشباب التي تسعى للاستفادة من انسحاب القوات الأمريكية من الصومال وتراجع العمليات العسكرية للجيش الصومالي واستثمار الأزمة السياسية في البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس عبدالله فرماجو، ورفض المعارضة استمراره في منصبه لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.