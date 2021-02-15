شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة يصحح مساره والصناعات يحرج الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

استعاد الطلبة نغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه الكهرباء 3-1، في الجولة 19من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم التي جرت على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد،سجلت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول، فسجل للطلبة وكاع رمضان (10) ومحمد جفال «هدفين» (13 و41) بينما سجل هدف الكهرباء الوحيد النيجيري رحيم أولابي من ركلة جزاء( 38).

وتمكن الصناعات الكهربائية من إحراج الشرطة بتعادله 1 – 1 وكاد أن يهزمه، حيث سجل مصطفى محمود هدف الصناعات في الدقيقة 79، بينما أدرك التعادل للشرطة اللاعب مروان حسين في الدقيقة 85.

وبذات النتيجة انتهت مواجهة نفط الوسط وضيفه الميناء، سجل للميناء المحترف الكاميروني، جونيور امباي(7)، بينما سجل هدف التعادل لنفط الوسط اللاعب سجاد جاسم من ركلة جزاء (44).

وبنفس النتيجة انتهت مباراة النفط وضيفه نفط البصرة، سجل النفط هدفاً مبكراً بواسطة لاعبه مصطفى حسين في الدقيقة الخامسة، بينما سجل المحترف بنجامين هدف التعادل لنفط البصرة في الدقيقة 79.

وفاز أمانة بغداد على مضيفه الكرخ بهدف واحد دون مقابل سجله المحترف اللبناني محمد قدوح (44).