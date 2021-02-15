كوريا الجنوبية تسجل 344 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 83 ألفاً و869 شخصاً.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن البلاد شهدت 5 وفيات إضافية بكورونا ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 1527 وفاة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس بمقدار 235 حالة عن اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي إلى 73 ألفاً و794 حالة.