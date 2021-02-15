إصابات كورونا تتخطى 109 ملايين حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا يزال فيروس كورونا المستجد المراوغة بطفرات جديدة رغم بدء معظم دول العالم بمرحلة التطعيم ضد الفيروس ، حيث أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 109 ملايين و388 ألفا و463 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و411 ألفا و471 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 81 مليونا و471 ألفا و539 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

8 إصابات جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات وافدة جديدة مصابة بكوفيد- 19 يوم الأحد، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 4869 حالة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل أربع حالات في قوانغدونج وحالة واحدة في كل من تيانجين وشانغهاي وخنان وشنشي.

وصرحت بأن من بين جميع الحالات الوافدة، هناك 4633 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و236 شخصا لا يزالون فيها.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.

713 وفاة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24759 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 44299 الأحد، بالإضافة إلى 713 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد-19 انخفاضا من 1043 الأحد.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 239245 حالة .