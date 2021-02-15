اخبار العالم

الأربعاء.. اليابان تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. اليابان تبدأ التطعيم ضد فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي إنه سوف يتم البدء في التطعيم ضد فيروس كورونا بعد غد الأربعاء، حيث سوف يحصل على اللقاح أولا العاملون في مجال الرعاية الصحية.

 

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن سوجا القول اليوم الاثنين أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب إن الحكومة سوف تبذل قصارى جهدها لتطعيم المواطنين بلقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن.

 

وكانت الحكومة قد وافقت على استخدام لقاح فايزر الأمريكي أمس الأحد.

 

وقال وزير الاصلاح التنظيمي كونو تارو، المسؤول أيضا عن برنامج التطعيم في اليابان، إن عددا كبيرا من الحكومات المحلية يعتزم تقديم اللقاح في مواقع مخصصة للتطعيمات والمنشآت الطبية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا