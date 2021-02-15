دراسة: البدانة والوجبات السريعة تزيد احتمال الإصابة بـ«كوفيد»

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

أوضحت دراسة أجراها قسم الصحة العربية، ونمط الحياة بمستشفى رأس الخيمة لتقييم مخاطر الإصابة بـ «كوفيد 19»، أن البدانة وتناول الوجبات السريعة، من أبرز عوامل الخطر للإصابة بـ «كوفيد 19»، مؤكدة أن خطر الإصابة بالمرض، كان مرتفعاً عند 17 % من المشاركين في الدراسة، بينما كان متوسطاً عند 82 % منهم، بسبب العديد من الحالات الصحية التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة، وشملت الدراسة 3277 شخصاّ، بهدف تقييم خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ.



وأوضح الدكتور رضا صديقي المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: «حددت منظمة الصحة العالمية، والكثير من الدراسات البحثية، عدة عوامل خطر، تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19، بما فيها تقدم السن بعد 50 عاماً، والأمراض المصاحبة، والعيش في بيئة مزدحمة، وغيرها من العوامل، ومن بين عوامل الخطر في مجتمع الدراسة، احتلت البدانة المرتبة الأولى بنسبة 62 %، تلاها تناول الوجبات السريعة بنسبة 51 %، والتدخين بنسبة 45 %، والتقدم في السن بعد 50 عاماً 40 %، وأمراض القلب 33 %».

وأضاف: «تزيد عوامل الخطورة المرتفعة، من احتمال حاجة المرضى لتلقي العلاج في المستشفى، لذا، من الضروري جمع هذه المعلومات الهامة، لمساعدتنا في وضع استراتيجية ناجحة للتصدي لـ «كوفيد 19»».