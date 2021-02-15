6 قتلى وتدمير أسلحة وصواريخ إيرانية في قصف طال دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ٦ أشخاص، وتدمير مستودعات لأسلحة وصواريخ إيرانية، في القصف الذي طال محيط دمشق، منتصف الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت سوريا أن دفاعاتها تصدت لصواريخ استهدفت مواقع في محيط العاصمة دمشق.

وفيما قالت دمشق والمرصد السوري إن القصف إسرائيلي، لم تنف أو تؤكد تل أبيب، حتى الساعة، مسؤوليتها عن الأمر.

وعن تفاصيل القصف، ذكر المرصد أنه طال مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق-بيروت والمعروف باسم (طريق بيروت القديم).

وتتواجد في ذلك الطريق- بحسب المصدر نفسه- مستودعات للأسلحة وصواريخ تابعة لإيران والمليشيات الموالية لها.

وإلى جانب الفرقة الرابعة، جرى استهداف الفرقة الأولى التابعة للقوات السورية ومحيطها في منطقة الكسوة، بالإضافة لمواقع أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق.

وفي وقت نقلت فيه وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها، ذكر المرصد أن قسما من هذه الصواريخ وصل أهدافه.

وأسفر القصف الذي استمر لنحو نصف ساعة انطلاقا من الساعة 1.15 تقريبا بتوقيت دمشق، عن مقتل ستة أشخاص من جنسيات غير سورية، إلى جانب خسائر مادية من حيث تدمير مستودعات صواريخ وأسلحة.