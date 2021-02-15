المملكة السعودية تستأنف التطعيم وعُمان تبدأ الجرعة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعادت المملكة العربية السعودية جدولة إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمس، بعدما تكللت جهودها بالحصول على كمية إضافية من اللقاحات، فيما مددت التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا 20 يوماً، وكشفت مصادر مطلعة عن وصول شحنة جديد للبلاد من لقاح «فايزر - بيونتيك» أمس، في وقت بدأت وزارة الصحة العُمانية التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح «فايزر - بيونتيك».



وأكد الوكيل في وزارة الصحة السعودية هاني جوخدار، أنه سيتم في الأسبوع القادم إعادة جدولة المسجلين المستهدفين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ. وقال المسؤول، إن الوزارة تطمح إلى تغطية نسبة كبيرة من سكان المملكة بالتطعيم في الأشهر الثلاثة القادمة، إذ وصلت إلى المملكة كميات من هذه اللقاحات، بعد توقف مؤقت بسبب الشركة المصنعة للقاح.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها هي خطوة مهمة لتسطيح المنحنى الخاص بالإصابات. وأضاف في المؤتمر الصحافي المشترك بين وزارتي الصحة والداخلية السعوديتين، إنه «يجب أن نلتزم جميعاً لكي تعود منحنيات إصابات كورونا إلى ما كانت عليه سابقاً».

تمديد التدابير

إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أمس، أنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا مدة 20 يوماً إضافياً، قابلة للتمديد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر القول إن التمديد يأتي في إطار تكثيف الجهود لتفادي أخطار ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي.

وبدأ التمديد من العاشرة من مساء أمس، ليكون الإجمالي 30 يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي. وتشمل القيود ألّا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصاً. كما تشمل إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

لقاح للكويت

وفي الكويت، كشفت مصادر مطلعة عن وصول شحنة جديدة للبلاد من لقاح فايزر - بيونتيك أمس. وأشارت المصادر إلى استمرار خطط الوزارة في التوسع في تطعيم المسجلين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

في غضون ذلك، بدأت وزارة الصحة العُمانية أمس، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح «فايزر - بيونتيك» للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من الفئات المُستهدفة في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الدفعة الثانية من اللقاح وصلت عبر مطار مسقط الدولي الليلة قبل الماضية وتضمنت 17 ألفاً و550 جرعة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع اللقاح فور وصوله إلى مراكز محدّدة مُسبقاً على مستوى محافظات السلطنة.