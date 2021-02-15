شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر طائرة حوثية «مفخخة» أطلقت اتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.