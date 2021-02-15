شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يكشف أولويات بايدن في لقائه بمجموعة السبع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال البيت الأبيض الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيعقد الجمعة أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.

وذكر البيت الأبيض في بيان: «أن هذا اللقاء الافتراضي مع زعماء اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم سيكون فرصة للرئيس بايدن لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي». وأضاف البيان: «سيبحث الرئيس بايدن أيضاً الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين».