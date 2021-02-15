شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات مدرجة تفصح عن نتائجها السنوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتأمينات العامة خلال العام 2020 بنسبة 164.2% إلى 46.1 مليون درهم، مقارنة مع 17.4 مليون درهم في العام 2019. وأوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% للمساهمين.

سجلت «اللاينس للتأمين» أرباحاً صافية خلال العام 2020 بنحو 41.52 مليون درهم، مقارنة مع 49.2 مليون درهم، بتراجع بنسبة 15.7%. كما بلغت الإيرادات نحو 323.3 مليون درهم في 2020، مقارنة مع 284.5 مليون درهم في 2019.

قفزت صافي أرباح «دار التكافل» خلال العام 2020 بنسبة 360% إلى 22.52 مليون درهم. وبلغ إجمالي الإيرادات 438.6 مليون درهم، بنمو 9%. وبلغت أرباح الاكتتاب 56.5 مليون دردهم، بنمو 50%، وارتفعت أصول الشركة 202% إلى 1.69 مليار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستحواذ على شركتي نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي.

سجلت «الأسمنت الوطنية» خسائر صافية في 2020 بنحو 18.25 مليون درهم، مقارنة مع ربحية بلغت 73.8 مليون درهم في 2019، وبلغت إيرادات الشركة نحو 183.1 مليون درهم.

سجلت «الرمز كوربرويشن» خسائر صافية في العام 2020 بنحو 10.9 مليون درهم، مقارنة مع صافي أرباح بنحو 4.1 مليون درهم في 2019. وبلغ إجمالي الإيرادات عدا الاستثمارات 76 مليون درهم، بزيادة قدرها 4.8 مليون درهم عن 2019، وبلغ صافي خسائر الاستثمار 31 مليوناً.

سجلت «غلفا للاستثمارات» خسائر صافية بنحو 4.5 مليون درهم في العام 2020، مقارنة مع 4.2 مليون درهم في 2019، وبلغت إيرادات الشركة نحو 4.05 مليون درهم.

حققت «يونيكاي للأغذية» صافي أرباح بقيمة 3.57 مليون درهم في العام 2020، مقارنة مع نصف مليون درهم في العام 2019، وتحسنت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 7.6 مليون درهم على الرغم من انخفاض الإيرادات.